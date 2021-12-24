Образ киевлянки из Эмили в Париже возмутил украинцев

По сюжету, речь идет об американке, которую направили на работу в Париж, где она столкнулась с трудностями, впала в депрессию и встретила украинку

В четвертом эпизоде популярного сериала от Netflix Эмили в Парижепоявился новый персонаж — киевлянка Петра, который вызвал недоумение среди украинок своим поведением.





По сюжету, она познакомилась с Эмили и шокирует ее своим «диким» поведением.

Украинка в фильме предстала как вульгарно одетая блондина с клептоманией.

Это вызвало волну возмущения в Сети и в Минкульте страны.

«Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильмеПоследний наемникснимались в Киеве. К тому же с популяризацией нашей культуры европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы о дирижере Оксане Линив, теннисистке Элине Свитолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин, – высказался министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, в 90-х и 2000-х украинских парней изображали преимущественно как гангстеров, но со временем это изменилось. А в случае Эмили в Париже — это карикатурный образ украинки, который неприемлемый и оскорбительный.

Ткаченко отметил, что уже направил «текст нашей позиции» к Netflix.

Напомним, съемки Эмили в Париже стартовали 3 мая. Сериал будет насчитывать десять серий.

Новый сезон Ведьмака стартовал с рекордными просмотрами