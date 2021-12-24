В Украине выпустили набор памятных монет Казацкие клейноды – фото

Национальный банк Украины введет в обращение уникальные памятные монеты, посвященные истории украинского казачества.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Речь идет о серии серебряных монет «Казацкие клейноды»: наборы из четырех монет будут доступны уже 30 декабря как в деревянных футлярах, так и в кейсах с флоковым покровом в сувенирной упаковке. Номинал монет — 40 гривен, масса составит 124,4 грамма.

Всего же будет выпущено 1900 единиц монет, посвященной славным страницам истории Украины и украинского народа.

Фото: Национальный банк Украины

Слово «клейнод» происходит из немецкого языка и означает «драгоценность». Ими были атрибуты власти руководителей казацких войск — кошевых атаманов и гетманов, а также есаулов, писарей, судей и т.д.

Каждый из вышеупомянутых выше имел свой клейнод. Например, гетман или атаман носил булаву, судья имел палицу, украшенную серебрянными кольцами, писарь — чернильницу, пернач носили полковники. К клейнодам также относились бунчук, знамя, печать, литавры и пушки.

Система клейнодов существовала не только у запорожских, но также у донских, а позднее — и у кубанских казаков.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Украине выставили на аукцион купюру номиналом в 50 грн, выпущенную в 2011 году к 20-летию Национального банка — владелец просит за нее 27 тысяч грн.