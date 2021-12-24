Год Водяного Тигра. Как украсить дом и елку, чтобы привлечь удачу в 2022

Следующий год пройдет под покровительством Синего Водяного Тигра, который любит умеренность во всем. Астрологи рассказали, как украсить дом и елку, чтобы привлечь благополучие в 2022.

Источник: ukranews.com





Как украсить дом к Новому 2022 году

В 2022 году, как и в 2021, будут уместными натуральные оттенки. В год Тигра лучшим выбором станут природные цвета: бирюзовый, голубой, коричневый, песочный, черный. Новый покровитель оценит такую расцветку, и его благосклонность поможет привлечь удачу на весь год. Избегать стоит кричащих расцветок: красный, фиолетовый и кислотные оттенки не помогут привлечь внимание Тигра, а лишь отпугнут его.

Не только украшения, но и стиль помогут привлечь удачу. Весь 2022 год актуальным будет экологичный стиль, поэтому выбирать лучше всего натуральные ткани и декорации. Природные акценты поддержат комнатные растения, льняные скатерти, керамическая и глиняная посуда.

Дополнить интерьер можно с помощью венков из еловых ветвей или сухоцветов. Украшения, выполненные своими руками, будут особенно цениться Тигром, и в преддверии новогодних праздников можно заняться их изготовлением всей семьей.

Как нарядить елку в год Водяного Тигра

Главным украшением дома, несомненно, остается елка, и нарядить новогоднее деревце нужно также в природной гамме. Обилия украшений и гирлянд не потребуется: выдержанная цветовая гамма и небольшое количество лампочек будут предпочтительнее.

Астрологи рекомендуют придерживаться определенных оттенков: синие, голубые и бирюзовые шары будут отлично смотреться на праздничном дереве, а натуральные шишки подчеркнут его красоту.

Под елку или рядом с ней стоит поместить фигурку нового покровителя, а под нее положить купюру. Благодаря такой хитрости в 2022 году получится привлечь деньги и семейное благополучие.

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