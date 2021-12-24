Зеленский попал под влияние «нациков» – Путин

Зеленский пришел к власти, используя настроения украинского общества о мире, но потом изменился, считает российский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние «радикальных элементов». Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.





«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят, «нациков», – сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин не смог дать гарантий ненападения России на Украину. Он заявил, что действия РФ будут зависеть от безусловного обеспечения ее безопасности.

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