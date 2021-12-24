Конференция Путина и причины нападения на Украину — подробности

Российский лидер много говорил об одной из главных мировых тем последних месяцев — предполагаемой подготовке вторжения на украинскую территорию.

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В отличие от прошлого года на этот раз она проходит в очном формате, правда журналистов обработали частицами серебра и посадили в 30 метрах от Путина. Он отвечал на вопросы окоронавирусе, экономике, газе и, конечно, об угрозе вторжения на территорию Украины. Корреспондент.net приводит главные заявления.





О подготовке вторжения в Украину

Действия России в отношении других стран будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами, а от необходимости обеспечения собственной безопасности, заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки британского канала Sky News, готова ли Россия обещать, что не нападет на Украину или другие страны, если получит требуемые гарантии.

«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу», — ответил российский лидер.

В связи с этим Россия «ясно и четко» дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, подчеркнул он.

«Чего здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет! Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование, не ставить больше ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?», — сказал Путин.

Путин: Ну разве это избыточное требование – не ставить больше ударных систем у нашего дома? Как американцы бы отнеслись, если б мы на границе Мексики и США поставили ракеты? Разве у Мексики и США не было никогда вопросов? А Калифорния кому принадлежала? А Техас? Подзабыли что ли? pic.twitter.com/r1V4QJ3CRF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2021

О гарантиях НАТО по Украине

Президент России подчеркнул, что текущая ситуация — вопрос обеспечения безопасности, а не истории, важен не ход переговоров, а результат.

«Ни одного дюйма на восток», сказали нам в 90-е годы. И чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь, не мы кому-то угрожаем. Теперь еще говорят, и Украина будет в НАТО. Или, бог с ним, не в НАТО, на двухсторонней основе будут базы и ударные системы», — отметил он.

По словам президента, в связи с этим не Россия, а Запад должен давать гарантии, «и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями, и под мягкий говорок о необходимости безопасности для всех делать то, что планировали».

На вопрос о непонимании Западом простых и понятных целей России, он предположил, что на Западе «врут все время».

«Некуда отступать». Путин о требованиях по Украине

«Сказали: не будем расширяться и — расширяются. Сказали, будут равные гарантии для всех по ряду международных соглашений, а этой равной безопасности не происходит», — продолжил он

Путин сказал, что Россия призывала НАТО не расширяться на восток, ссылаясь на обещания альянса.

«А нам говорят: а где это написано на бумажке? Нету, ну и все, идите вы подальше! Плевать мы хотели на ваши озабоченности. И так из года в год. Каждый раз мы огрызались чего-то… Нет! Идите вы со своими озабоченностями, будем делать то, что считаем нужным: раз, два, три, четыре, пять. Пять волн расширений [НАТО]!», — заявил он.

О реакции Запада на требования по Украине в НАТО

Москва видит пока в целом позитивную реакцию на свое предложение Вашингтону о гарантиях безопасности, говорит Путин.

«Ясно, что один из важнейших элементов сегодня — это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО дальше на восток быть не должно», — сказал он.

Российский президент подчеркнул, что в данный момент «мяч на их стороне». «В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию», — сказал Путин.

Он добавил, что в Москве видят готовность Вашингтона приступить к этой дискуссии.

«Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути», — сказал президент РФ.

О «создании» Украины

Он также снова вернулся к своей любимой теории, согласно которой Украина — искусственно созданное государство.»Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз», — отметил он.

О влияние «нациков» на Зеленского

Путин заявил, что Россия хочет любой ценой выстраивать отношения добрососедства с Украиной, но президент Владимир Зеленский, по его мнению, подпал под влияние радикальных элементов.

«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят, «нациков», — сказал он.

По словам российского президента, Россия «любой ценой» хочет выстроить добрососедские отношения с Украиной.

«Идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством с учетом того, что они делают? Практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе», — заявил Путин.

О подготовке «третьей военной операции» на Донбассе

Путин заявил, что Украина может готовить новую военную операцию на Донбассе.

«Нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию [на Донбассе ]и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому», — сказал президент РФ.

По его словам, Россия должна реагировать на подобные действия ответными действиями.

«Как в исторической перспективе Россия должна жить дальше все время с оглядкой: а что там (в Украине — ред.) происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем», — заявил он, отметив, что это касается и Крыма.

По этой причине, объяснил Путин, Россия и занимается вопросами «обеспечения своей безопасности на ближайшую перспективу». «Как Россия должна жить-то с этим? Все время с оглядкой? Что там будет и когда долбанут?», — сказал он.

Путин об угрозах санкций, «если нападет на Украину»: Нам говорят «война, война, война». Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию [в Донбассе], и нас заранее предупреждают «не вмешивайтесь, не защищайте этих людей». И готовятся, может быть, к этому? pic.twitter.com/lpgdzgOtk3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2021

О причинах аннексии Крыма

России, по словам Путина, до 2014 года «даже в голову не приходили» какие-либо действия в отношении Крыма.

«Никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но в 2014 году произошел госпереворот, людей убивали и сжигали… Как мы могли отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять их под свою защиту? Невозможно, нас просто поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — сказал он

О ценах на газ в Европе: Растут из-за Украины

Российская компания Газпром поставляет весь объем, который запрашивают российские контрагенты по имеющимся контрактам, и даже увеличили поставки на 12 или даже 20 процентов в дальнее зарубежье, и в Европу увеличивает поставки, сказал Путин.

«По-моему это единственная компания мировая, которая так себя ведет», — ответил глава Кремля на вопрос о связи России с ростом цен на газ в Европе.

По мнению Путина, к нехватке газа привело несколько факторов — в частности, «холодная долгая весна» и недокачка газа в подземные хранилища.

«[Власти] кошмарят свои нефтегазодобывающие компании. А те, в свою очередь, не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи. Вот, дефицит возник. Не дозакачали в подземки, а сейчас еще активно вынимают», — рассказал он.

Российский президент вновь заявил, что страны Европы сами создали себе проблемы с газом, но Москва готова им помочь. При этом Путин считает, что спрос со стороны Украины может быть одним из слагаемых взлета спотовых цен на газ в Европе.

Он заявил, что Газпром на этой неделе не бронирует транзитные мощности газопровода Ямал-Европа, поскольку покупатели не выставили заявок на покупку.

При этом по Ямалу-Европе газ в настоящее время качается реверсом из Германии в Польшу. Когда из России шло больше газа — этот реверс был виртуальным, теперь же он стал реальным. Путин не исключил, что реверсный поток газа из Германии в Польшу впоследствии может направляться в Украину, что и создает дефицит газа и рост цен в Европе.

«Они (покупатели из Германии — ред.), поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 миллиарда больше, чем присмотрено долгосрочным контрактами, теперь продают его. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской», — рассказал Путин.

Вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем в Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, сказал он.

На вопрос журналиста, виноват ли Газпром в дефиците газа в Европе, Путин сказал: «Конечно нет. Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять все поставить. Врут все время, вот поэтому тень на плетень наводят».

«Пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют, и не думают, что они такие умные, что на них боженька заснул. Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться. А мы готовы помочь, мы и делаем это», — отметил он.

Путин дал совет западным коллегам: Пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют. И не думают, что они такие умные, что на них Боженька заснул. pic.twitter.com/OowMkRsGED — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2021

О Навальном: Давайте уже перевернем эту страницу

Путин заявил, что нет никаких доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального и призвал «перевернуть страницу» этой истории. По его словам, российская прокуратура не получила ни одного документа, который бы подтвердил отравление.

«Про это не нужно говорить. Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления, прикрываясь политической деятельностью», — добавил он.

О Союзном государстве с Беларусью

Путин назвал белорусского правителя Александра Лукашенко и его команду «непростыми переговорщиками», но добавил, что в целом стороны достигли понимания о том, как дальше двигаться к интеграции двух государств.

Главной задачей на нынешней момент он назвал синхронизацию налогового и таможенного законодательства двух стран. По его убеждению, достижение этого результата позволит сделать следующие шаги.

Он отметил, что уровень интеграции в Союзном государстве России и Беларуси до сих пор гораздо ниже, чем в Евросоюзе.

«Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет», — отметил президент РФ.

О сотрудничестве с Китаем в военной сфере

Россия и Китай запустили совместные проекты по созданию вооружения, сообщил российский президент. Он добавил, что две страны работают в том числе в сферах космоса и авиации.

«Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружений…Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации: и по самолетам, и по вертолетам», — сказал Путин.

Союз против Запада. О чем договорились Путин и Си

Он также отметил, что Москва и Пекин также развивают сотрудничество между вооруженными силами стран.

«Это и совместные учения, участие в совместных международных военных играх, это и совместное патрулирование на море и в воздухе», — добавил Путин, резюмировав, что у двух стран сложилось «абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера».

Он также добавил, что Китай неизбежно станет первой экономикой мира, США не смогут помешать его развитию.

«Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня экономика Китая по паритету покупательной способности больше, чем американская. Пройдет 2035 год — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — сказал Путин.