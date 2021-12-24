Дни силы в январе 2022

Днями силы являются те дни, в которые нам сопутствует удача и в которые мы чувствуем себя лучше обычного.

Причиной могут быть разные события. Эксперты рассказали, какие благоприятные дни нас ждут в первый месяц года.

1 января — зеркальная дата

01.01 — это важный день, в который многим из нас улыбнется удача в новых делах. Первый день года полезно проводить в делах, поэтому не стоит отвлекаться на что-то негативное. Если какое-то дело не приносит вам удовлетворения, не занимайтесь им в первый день 2022 года.

2 января — переход Меркурия в Знак Водолея

2 января планета окажется в одиннадцатом доме гороскопа, где пробудет до 25 января. Этот день и последующие три недели станут благоприятными для работы, покупок, общения, заведения новых знакомств. Посвятите этот день романтике и совместным делам.

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3 и 4 января — максимум потока Квадрантиды

Квадрантиды будут активны с самого начала года, но на 3 и 4 января выпадет пик их активности. Этот звездопад обладает очень мощной энергией. С астрологической точки зрения третий и четвертый дни года станут очень благоприятными для начала любых важных дел, решения накопленных задач.

18 января — окончание ретроградного движения Урана

18 числа резко исчезнет негативная энергия, которая копилась в нас долгое время. Начиная именно с этого дня многим из нас удастся забыть прошлое и устремить взор в будущее. Уран поможет очиститься от страхов, комплексов. Этот день будет насыщен приятными случайностями.

24 января — день перехода Марса в Знак Козерога

24 января планета перейдет в Знак Козерога, где пробудет до 5 марта. Финансовая сфера будет процветать, так как пребывание Марса в десятом доме гороскопа создает отличные условия для работы, принятия важных решений. У многих из нас получится выйти из зоны комфорта и начать действовать.

29 января — окончание ретроградного движения Венеры

В этот день Венера начнет свое прямое движение, из-за чего мы насытимся энергией и позитивом. Эта планета даст нам мощный положительный импульс. Многие люди станут в разы продуктивнее, причем не только 29 числа, но и в течение всех оставшихся одиннадцати месяцев года.

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30 января — перигей убывающей Луны в Козероге

30 января Луна будет находиться в перигее относительно Земли. Это значит, что ее расстояние до нас сократится до минимального. Это существенно поднимет силу ночного светила. Если учесть, что в этот день убывающая Луна будет находиться в дружественном для нее созвездии Козерога, можно сделать вывод о том, что день окажется весьма продуктивным.