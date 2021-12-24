Сейшелы будут пускать украинцев без виз

Украина и Республика Сейшельские острова договорились о взаимной отмене визовых требований. Соответствующее соглашение Кабинет министров принял на заседании 23 декабря.

В соответствии с принятым документом, граждане Украины и Республики Сейшельские острова смогут безвизово въезжать и находиться в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

В настоящее время для украинцев для въезда на Сейшелы действует безвиз – согласно одностороннему решению Республики Сейшелы об отмене визового режима для иностранцев, находящихся на Сейшелах до 90 дней в туристических целях.

Взаимная отмена визовых требований должна привести к увеличению количества туристов из Сейшелов в Украину, говорится в пояснительной записке документа.

Условия въезда на Сейшелы во время пандемии

Путешественники, включая младенцев и детей, должны иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на Covid-19, сделанного в течение 72 часов до полета, а также действительное медицинское страхование для путешествий, покрывающее как минимум изоляцию, карантин и возможное лечение Covid-19

Перед поездкой иностранцы должны скачать свои отрицательные результаты ПЦР-тестирования, данные рейса и места жительства на Сейшелах для авторизации здравоохранения на путешествия через определенную платформу по ссылке.

Посетители должны гарантировать, что бронирование жилья для отдыха осуществлено только в лицензированных учреждениях, сертифицированных Управлением здравоохранения Сейшел (перечень по ссылке).

Сейшелы – островное государство в Индийском океане на одноименных островах возле восточных берегов Африки, к северу от Мадагаскара. Наименьшее суверенное государство Африки. Сейшелы насчитывают более 100 островов, из которых заселены восемь. 90% жителей проживают на главном острове Маэ. Для путешествий, кроме Маэ, также популярны острова Праслен и Ла Диг.

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