Chrysler готов представить электрокросс Airflow

Группа Stellantis рассказала о своем участии в предстоящей Выставке потребительской электроники (Consumer Electronics Show, CES), которая пройдет в Лас-Вегасе 5-8 января 2022 года. Гвоздем программы станет Chrysler Airflow – концепт, с которого начнется трансформация американского бренда в производителя электромобилей.

Источник: news.infocar.ua





Имя родом из 1930-х уже фигурировало на той же CES год назад: тогда «Крайслер» показал концепт Airflow Vision. Его перспективы были не очень ясны, но полгода спустя «Стеллантис» обнародовал стратегию, подразумевающую, что электрификация затронет модельные ряды всех принадлежащих концерну марок. Тогда же шеф-дизайнер Ральф Жиль продемонстрировал некий безымянный кроссовер, выполненный в похожей стилистике, но только в этом месяце мы узнали, что это не просто шоу-кар, а довольно близкий к серии концепт, и что он действительно называется Airflow.

Технических подробностей по-прежнему нет, но логика подсказывает, что новинка построена на одной из электромобильных платформ «Стеллантиса», вероятнее всего – STLA Medium. Она предназначена для среднеразмерных моделей, которые будут оснащаться батареями емкостью от 87 до 104 киловатт-часов (запас хода – до 700 километров) и электромоторами на 170-245 л.с. на одной или обеих осях. Для Chrysler этот кроссовер станет не просто первым электромобилем, но и в принципе первой за долгое время новой моделью. Товарный вариант может появиться в США в 2024 году.

Помимо Airflow, Stellantis привезет на CES 2022 уже знакомые нам машины: концепт Citroen Skate Mobility и серийный Citroen Ami, «электроформульный» болид DS E-Tense FE21, новый электрический Fiat 500 и четыре «Джипа» – Wagoneer и Grand Wagoneer, а также плагин-гибридные версии Wrangler и Cherokee.