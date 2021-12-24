Тарифы на газ — какие тарифы установили на конец 2021 года

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем (ГРС).
Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Наиболее высокие тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год были установлены на уровне 1,99 гривен за кубометр на месяц для следующих потребителей:
- ЧАО Гадячгаз,
- АО Закакрпатгаз,
- ПАО Лубныгаз,
- АО Николаевгаз,
- АО Тисменицагаз,
- АО Харьковгаз
- АО Черновцыгаз.
Наиболее низкие тарифы были установлены для следующих потребителей:
- АО Киевгаз — 0,32 грн/куб.м;
- АО Харьковгоргаз — 0,43 грн/куб.м;
- ЧАО Кременчуггаз — 0,46 грн/куб.м;
- АО Криворожгаз — 0,53 грн/куб.м;
- АО Черкассыгаз — 0,57 грн/куб. м.
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что нацкомиссия исходила из необходимости корректировки тарифов на уровне инфляционных тарифов.
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