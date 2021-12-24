Тарифы на газ — какие тарифы установили на конец 2021 года

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем (ГРС).

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наиболее высокие тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год были установлены на уровне 1,99 гривен за кубометр на месяц для следующих потребителей:

ЧАО Гадячгаз,

АО Закакрпатгаз,

ПАО Лубныгаз,

АО Николаевгаз,

АО Тисменицагаз,

АО Харьковгаз

АО Черновцыгаз.

Наиболее низкие тарифы были установлены для следующих потребителей:

АО Киевгаз — 0,32 грн/куб.м;

АО Харьковгоргаз — 0,43 грн/куб.м;

ЧАО Кременчуггаз — 0,46 грн/куб.м;

АО Криворожгаз — 0,53 грн/куб.м;

АО Черкассыгаз — 0,57 грн/куб. м.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что нацкомиссия исходила из необходимости корректировки тарифов на уровне инфляционных тарифов.

Ранее мы сообщали, что в Украине повысились тарифы на холодную и горячую воду.