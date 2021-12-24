Появились кадры обработки серебром входящих на пресс-конференцию Путина

Подобная обработка проводилась в рамках мер эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса.

В Москве на входе в Манеж в четверг, 23 декабря, где проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, журналистов обрабатывали частицами серебра. Об этом сообщает Газета.Ru.





Сообщается, что подобная обработка проводилась в рамках мер эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Устройство для обработки журналистов было установлено на входе в Манеж. Также всем входящим предоставили средства индивидуальной защиты.

Ранее пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что представителей СМИ перед пресс-конференцией Владимира Путина обработают частицами серебра.