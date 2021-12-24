Как быстро побороть сонливость на работе

Если вы уже находитесь на рабочем месте, но никак не можете толком проснуться, то, скорее всего, ваш организм просто не успел отдохнуть и вам следует ложиться спать раньше. Однако у сонливости могут быть и другие причины, рассказала в интервью врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины, отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.

«Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать. Еще недосыпанию может способствовать храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается. Естественно, он будет приходить на работу сонным, с низким уровнем эффективности», – пояснила Зухра Павлова.

Чтобы преодолеть сонливость, некоторые с утра принимают контрастный душ. И почти все пытаются взбодрить себя напитками с кофеином.

«Это чай, кофе и, к сожалению, еще хуже – всякие энергетики. Все больше и чаще можно увидеть, как люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться. Это приводит к ослабленной работе надпочечников – им и без того тяжело, и их еще подстегивают энергетиками, стимулирующими средствами и холодным душем», – отметила Зухра Павлова.

Конечно же, самый разумный выход – нормализовать режим сна. А в качестве временной меры взбодриться помогут умеренная физическая активность и обычная питьевая вода.

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