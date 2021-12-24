«Не боюсь»: Alyona Alyona взяла в рот молнию и показала богатый «внутренний мир»

Публикация Alyona Alyona, фото: Instagram

«2021, что ты очень яркий… В этом году у меня было много перемен. В марте я выиграла премию MMETA. После этого я поменяла цвет волос. Сменила свой стиль одежды. Я много экспериментировала и видела многие вопросы «Не боишься ли, что твои изменения оттолкнут людей?».

Конечно нет! Это мое самовыражение и мой внутренний мир. Не боюсь быть собой, быть яркой и разной. Мне всегда хочется быть примером. Стараюсь быть собой так, чтобы другие видели, что это круто, смешно, комфортно и тоже показывали внутренние себя.