«Не боюсь»: Alyona Alyona взяла в рот молнию и показала богатый «внутренний мир»

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Известная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona активно ведет свою страницу в сети Instagram. Здесь артистка радует фанов свежими видео и снимками, а также публикует много интересных фактов. На этот раз звезда решила не отставать от своих популярных коллег и подвела «итоги года 2021».

Об этом стало известно благодаря новой публикации певицы в сети Instagram.

Публикация Alyona Alyona, фото: Instagram

Публикация Alyona Alyona, фото: Instagram

«2021, что ты очень яркий… В этом году у меня было много перемен. В марте я выиграла премию MMETA. После этого я поменяла цвет волос. Сменила свой стиль одежды. Я много экспериментировала и видела многие вопросы «Не боишься ли, что твои изменения оттолкнут людей?».

Конечно нет! Это мое самовыражение и мой внутренний мир. Не боюсь быть собой, быть яркой и разной. Мне всегда хочется быть примером. Стараюсь быть собой так, чтобы другие видели, что это круто, смешно, комфортно и тоже показывали внутренние себя.

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Я поддерживаю бренды, которые мотивируют не прятать настоящее «Я». И вот в этом году я поучаствовала в рекламной компании для молодежного тарифа Joice от @vodafoneukraine. Очень горжусь тем, что у нас получилась вот такая коллаборация. P.s. Спасибо всем, кто снимает видео детей, танцующих под этот трек.», — пишет певица.

Ранее сообщали, любителям дрифта на украинских дорогах объяснили, какое наказание их ждет – готовиться ли к штрафу Alyona Alyona.

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