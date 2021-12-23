Алина Астровская продемонстрировала свою растяжку

В ноябре стало известно, что экс-солистка украинской группы REAL O Алина Астровская беременна первенцем.

А пока звезда готовится к материнству и иногда может порадовать своих поклонников. К слову, исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала видео, где демонстрирует свою растяжку. Знаменитость в роскошном красном платье и на каблуке закинула ногу и почти села на шпагат.





«Да, этот Новый год я буду праздновать дома. Планировала встречать праздник в пижаме, но теперь планирую сделать из себя императрицу», – поделилась звезда.

Свой живот артистка скрыла платьем. Впрочем, поклонники заметили его и пожелали Астровской и ее малышу счастья.

Напомним, отцом ребенка певицы стал российский артист Антон Лаврентьев. В феврале Алина и Антон официально стали мужем и женой. Пара, которая встречалась три года, пошла под венец в Москве. Для влюбленных это первый ребенок.

ТСН