Кардиолог назвала пять главных признаков больного сердца

Кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова рассказала, как выявить начальные признаки ослабления сердечной мышцы.

Специалист предупредила: описанные ниже симптомы — повод для незамедлительного обращения к врачу. «Если не заниматься здоровьем, грозит катастрофа, которая может привести к смерти», — предупреждает врач.

Одышка при физической нагрузке

Чтобы отличить патологию от нормы, нужно отслеживать реакцию организма на нагрузки в течение некоторого времени. У молодого человека, который не имеет проблем с сердцем и регулярно тренируется, переносимость физических нагрузок будет плавно повышаться.

«У человека со слабым сердцем этот процесс будет идти крайне медленно, возможно даже ухудшение состояния. Если резко, без видимых причин снизилась переносимость физических нагрузок, то это сигнал для обращения к врачу», — пишет в своем Instagram Светлана Зубаилова.

Чувство сдавленности в грудной клетке

«Появление жжения или дискомфорта за грудиной при ускорении темпа ходьбы или выходе на холодный воздух зимой, появление чувства сдавленности в грудной клетке рано утром — все это сигналы о того, что сосуды сердца забиты холестерином. Это значит, что вот-вот случатся тромбоз и инфаркт», — предупреждает врач.

Сильное сердцебиение в состоянии покоя

Пульс больше 90 ударов в минуту может указывать на нарушения ритма сердца. Врач отмечает, что существует множество разновидностей аритмии, однако далеко не во всех случаях требуется лечение. Поэтому рекомендуется пройти тщательное обследование у кардиолога.

Отеки голеней и стоп к вечеру

В некоторых случаях отеки не успевают исчезнуть за ночь. При этом, как привило, человек резко прибавляет в весе — около 800-1000 граммов за сутки.

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