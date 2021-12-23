Путин «назвал виновного» в оккупации Крыма

Кремлевский глава в очередной раз вспомнил о «госперевороте» в Украине

На своей традиционной ежегодной пресс-конференции глава РФ Владимир Путин в очередной раз назвал события в Украине в 2014 году «государственным переворотом» и, в частности, объяснил мотивацию российских властей во время оккупации Крыма.

Путин в очередной раз озвучил официальную версию российской пропаганды о государственном перевороте и дальнейшую физическую угрозу жителям Крыма.

«Я разговаривал с президентом США. Он меня тоже попросил поддержать этот процесс. Через день, за два – госпереворот. Зачем? Ну зачем? И так все согласились со всем. Янукович со всем согласился, он готов был хоть завтра уйти из власти. Выборы, победа оппозиции была неотвратимой. Это все отлично понимали. Ну, зачем это сделали?» – возмутился Путин.

По версии российского лидера, дальнейшая оккупация Крыма Россией стала реакцией российских властей именно на эти события.

«А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, проживающим там, взять их под свою защиту, «под крыло»? Невозможно просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», – рассказал Путин.