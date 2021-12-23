Экс-разведчик ГУР Червинский заявил, что Зеленский рассказал Лукашенко о “вагнеровцах”, чтобы поссорить его с Путиным

Экс-разведчик Главного управления разведки Роман Червинский заявил, что идея рассказать самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко о “вагнеровцах” родилась в Офисе президента.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале “ Христя ”.

“Лукашенко подтвердил в своих комментариях, что они через КГБ получили информацию о том, что на их территории находятся боевики, которые хотят сделать переворот. По моей информации, которой мы владеем вместе с Бурбой (бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — ред.), эта идея была создана в Офисе президента”, — сказал Роман Червинский.

Он отметил, что в Офисе президента придумали позвонить Александру Лукашенко и предупредить его о том, что у них на территории находятся “вагнеровцы”.

“Идея этого звонка и состояла в том, чтобы поссорить, донести Лукашенко, что это российские “вагнеровцы” хотят спровоцировать госпереворот (в Беларуси, — ред.). И поэтому он, будучи злым на россиян, увидев этих “вагнеровцев”, их нам отдаст… Это была хорошая идея, по большому счету, но она была не продумана… Путин и Лукашенко никогда не поссорятся. Неужели променяет Лукашенко дружбу с Путиным на дружбу с Украиной?”, — риторически спросил Роман Червинский.