Елена Зеленская в костюме цвета лосося и роскошном вечернем платье поздравила дипломатов (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди побывали в Ивано-Франковской области, где прошла конференция послов Украины под названием «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства»

На одном из мероприятий в Гуте, где дипломатов собрал Владимир Зеленский, появилась первая леди Украины Елена Зеленская, которая за несколько дней продемонстрировала сразу два ярких образа





Для выступления на конференции первая леди выбрала костюм-тройку цвета лосося, состоящий из широких брюк, жилета и пиджака. Свой look Елена дополнила нежно-розовой рубашкой, светло-коричневыми лодочками и лаконичными серьгами.

Для вечерних мероприятий супруга президента выбрала роскошное вечернее платье классического кроя с асимметричным верхом от известного украинского дизайнера LITKOVSKAYA. Свой образ Зеленская дополнила длинными серьгами и прической с уложенными волосами.

depo.ua