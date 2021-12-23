Врач назвал два опасных последствия низкого давления

Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, но даже оно грозит сердечным приступом, заявил изданию Focus врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер.

Специалист опроверг утверждение о том, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. Кроме того, по его словам, нет точных данных о доле людей с гипотонией, так как она не считается заболеванием.

К признакам пониженного давления медик отнес шум в ушах, слабость, головные боли, шаткую походку, аритмию и призвал при их появлении обращаться к врачу. Швингер также рассказал, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием: особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и другие недуги — например, дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые болезни и нейрогенные расстройства.

По словам кардиолога, для молодых пациентов пониженное давление, как правило, не представляет угрозы. Для людей старшего возраста оно уже грозит последствиями: из-за головокружений они могут потерять равновесие, упасть и получить травму. Другая опасность — сердечный приступ. Прежде всего это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.

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