Экспресс-тесты на коронавирус бесполезны, МОЗ объяснил почему

Экспресс-тесты на COVID-19, которые можно сделать дома, не подходят для посещения общественных мест и поездок в общественном транспорте.
Об этом рассказали на сайте Минздрава.
Сейчас в любой аптеке можно найти быстрый тест на коронавирус, который подходит для домашнего использования. Это неплохая альтернатива ПЦР-тестам, которые и стоят дороже, и результат показывают спустя время. Но такой тест непригоден для посещения общественных мест, в частности вам могут отказать в посещении:
кинотеатра
ресторана или кафе
спортивного зала
междугороднего и межобластного транспорта
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Для этих целей лучше использовать ПЦР-тест или тест на антиген, которые делаются в лаборатории. Только эти два вида тестов могут выявить активную инфекцию в организме.
Почему быстрый тест не подходит
Во-первых, тест в домашних условиях может быть сделан с нарушениями. К тому же, нет возможности проверить, у кого именно брались образцы для теста.
Во-вторых, результаты экспресс-теста не на 100% точные. Это зависит от нескольких факторов, в том числе и от нарушений при проведении процедуры.
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Для чего подходит экспресс-тест
Такой тип тестов на COVID-19 можно использовать для самоконтроля. Если он окажется положительным, то следует немедленно обратиться к врачу и сдать уже ПЦР-тест для подтверждения или исключения заболевания.
Также Realist.online сообщал, что ученые выявили разновидность штамма «Омикрон», которую не видят тесты на коронавирус.