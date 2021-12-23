Экспресс-тесты на коронавирус бесполезны, МОЗ объяснил почему

Экспресс-тесты на COVID-19, которые можно сделать дома, не подходят для посещения общественных мест и поездок в общественном транспорте.

Об этом рассказали на сайте Минздрава.

Сейчас в любой аптеке можно найти быстрый тест на коронавирус, который подходит для домашнего использования. Это неплохая альтернатива ПЦР-тестам, которые и стоят дороже, и результат показывают спустя время. Но такой тест непригоден для посещения общественных мест, в частности вам могут отказать в посещении:

кинотеатра

ресторана или кафе

спортивного зала

междугороднего и межобластного транспорта

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Для этих целей лучше использовать ПЦР-тест или тест на антиген, которые делаются в лаборатории. Только эти два вида тестов могут выявить активную инфекцию в организме.

Почему быстрый тест не подходит

Во-первых, тест в домашних условиях может быть сделан с нарушениями. К тому же, нет возможности проверить, у кого именно брались образцы для теста.

Во-вторых, результаты экспресс-теста не на 100% точные. Это зависит от нескольких факторов, в том числе и от нарушений при проведении процедуры.

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Для чего подходит экспресс-тест

Такой тип тестов на COVID-19 можно использовать для самоконтроля. Если он окажется положительным, то следует немедленно обратиться к врачу и сдать уже ПЦР-тест для подтверждения или исключения заболевания.

Также Realist.online сообщал, что ученые выявили разновидность штамма «Омикрон», которую не видят тесты на коронавирус.