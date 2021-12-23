МИД Литвы: Россия явно хочет атаковать Украину

По оценкам СНБО, возле границ Украины собралось более 120 тысяч российских военных

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия очевидно хочет атаковать Украину. Об этом он сказал в интервью The Times.

«Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все показания показывают, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться», – сказал Ландсбергис.

По его словам, НАТО должно вооружить Украину, чтобы отразить вторжение России.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Ключевыми темами были Украина и ультимативный договор о «безопасных гарантиях» Кремля.

Также канцлер Германии рассказал, что будет делать ЕС в случае нападения России на Украину.

Отметим, что 16 декабря европейские депутаты предложили отключить Россию от Swift в случае вторжения в Украину. Европарламент принял резолюцию. Евродепутаты потребовали от Москвы немедленно прекратить угрожать Украине.

Кроме того, администрация президента США Джозефа Байдена не исключает введения новых санкций против России. В частности, речь идет об отсоединении страны-агрессора от межбанковской системы Swift.

Также сообщалось, что США готовы ввести новые санкции против России из-за Украины.