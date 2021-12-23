Экс-разведчик ГУР Роман Червинский объяснил, кто мог отдать приказ об экстрадиции судьи Чауса

Экс-разведчик ГУР, полковник запаса ВСУ Роман Червинский считает, что история с экстрадицией украинского судьи Николая Чауса из Молдовы в августе нынешнего года свидетельствует о том, что кто-то пытается помочь ему избежать ответственности за коррупционные действия.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

Ведущая поинтересовалась: мог ли президент Владимир Зеленский лично просить вывезти судью Чауса минувшим летом из Молдовы, где он попросил политического убежища после разоблачений во взяточничестве в Украине?

«Я не могу этого сказать, потому что решение принималось где-то на уровне… Но дать санкцию на то, чтобы Чауса депортировать из Молдовы, мог только человек, который не является умным. Если это было действительно политическое решение, его привезти, то это ситуация подобна той, что была с «вагнеровцами», — говорит он.

В результате этой спецоперации Украина поссорилась с Молдавской республикой, продолжает Роман Червинский. Однако в этой истории до сих пор остается много загадочных эпизодов.