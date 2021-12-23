Наталья Могилевская призналась, как «мучает» себя голодом после концертов — все ради стройной фигуры: «Ромашковый чай или авокадо»

Известная украинская певица Наталья Могилевская решила поговорить на тему, которая беспокоит всех женщин. Звезда решила рассказать, что можно есть на ночь без вреда для фигуры.

Наталья Могилевская имеет много поклонников, поэтому звезда любит часто радовать их новыми фото, видео или же просто интересными подробностями из личной и творческой жизни на своей странице в соцсети Instagram, где за ней следит 1.3 миллиона человек.

На этот раз Наталья Могилевская поделилась фото, которое сделала на фоне своего холодильника. Звезда сидела на полу в джинсах и светлой кофте, держа в руках лоток с голубикой.