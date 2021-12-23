София Ричи выбрала для прогулки белоснежное классическое пальто

Белая одежда — не самый практичный вариант на каждый день. Но зато эффектная! Особенно это касается верхней одежды. Вот и София Ричи наглядный тому пример.

Модель выбирает белоснежное классическое пальто на каждый день, что автоматически делает любой ее образ нарядным и привлекающим внимание. Только верхней одеждой Ричи не ограничилась и подобрала к пальто светлые ботинки-челси на массивной рифленой подошве, а также небольшую сумку с бантом. Повседневный лаконичный образ София дополнила серым джемпером и синими джинсами свободного кроя.





Elle