Гороскоп на 23 грудня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

В четверг, 23 декабря, Козероги должны найти свою эпоху, а Водолеи – разобраться в отношении к другим людям.

О том, как провести экватор недели всем знакам Зодиака, рассказали в эфире программы «Национальное утро» на Апостроф TV.

ОВЕН

Отношения – это Бермудский треугольник, а вы в нем моряк. Тоже исчезаете бесследно. Научитесь давать людям второй шанс.

ТЕЛЕЦ

Чтобы вовремя написать свою историю, нужно быть как кусок мела. Но для успеха нужно не менять художника.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизнь – это кухня, а вы в ней свекла. Вас тоже сначала надо хорошо прокипятить, чтобы вы стали помягче. Не забывайте о терпимости.

РАК

Вы, как дежавю. Тоже неожиданно появляетесь, но не помните почему. Уделяйте внимание мелочам.

ЛЕВ

Вы, как автомобиль. Тоже не рады снегу. Но скоро Новый год, надо веселиться!

ДЕВА

Вы, как спящая красавица. Тоже наслаждайтесь бесплатно. Хватит уже спать, пора просыпаться!

ВЕСЫ

Мир – это работа, а вы в нем финальные правки. Всегда возвращаете все к первоначальному виду. Не бойтесь идти вперед!

СКОРПИОН

Ваша жизнь – это отпуск с перерывами на работу. Поэтому не забывайте об отдыхе!

СТРЕЛЕЦ

Вы, как жадный Станиславский. Вам тоже не нужна драма. Вам нужны деньги. Поэтому не теряйте времени зря!

КОЗЕРОГ

Ваша работа как XXI век, а вы в ней Петр Первый. Тоже попали не в свою эпоху. Продолжайте искать свое место.

ВОДОЛЕЙ

Жизнь – это кинопортал, а вы в нем обозреватель кино. Постоянно ищете трейлеры и отзывы. Доверяйте своему сердцу.

РЫБЫ

У вашего одеяльца может появиться конкурент, который будет греть вас по весне. Да, похоже, что романтические отношения уже не за горами.