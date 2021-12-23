Популярні продукти, що підвищують ризик смерті на 40%





У дослідженні взяли участь понад 1,1 тисяч людей у віці близько 67 років, всі вони мали діагностовані захворювання серцево-судинної системи. Вчені спостерігали за респондентами понад десять років та проаналізували їх харчові звички.

Виявилося, що добровольці, у раціоні яких було багато ультраоброблених продуктів, мали більш високі ризики смерті в цілому, і зокрема, від серцево-судинних захворювань — на 40%. Автори дослідження зазначили, що людям, які мають такі захворювання, можна рекомендувати здоровіший раціон.

До ультраоброблених продуктів, згідно з використаною в дослідженні класифікації, відноситься їжа, що містить гідрогенізовані жири, модифіковані крохмалі, соєвий білок, м’ясо, отримане методом механічного обвалу, і так далі. Як повідомили фахівці, у Великій Британії на продукти ультраобробки припадає більше половини всіх споживаних калорій.

Для зниження ризиків рекомендується збільшити кількість клітковини в раціоні, знизити вміст солі, цукру та насичених жирів. Однак варто пам’ятати, що дієту, здатну допомогти в терапії, може підібрати тільки лікар.