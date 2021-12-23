23 декабря: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 23 декабря, православная церковь чтит память святого Мины и с ним 2 мучеников.

В мире отмечают Всемирный день сноуборда.

Всемирный день сноуборда

Фото из открытых источников

День сноубордиста – известный в мире как World Snowboard Day – достаточно молодой праздник. Впервые его начали отмечать в 2006 году. А через шесть лет, в 2012 году, отмечали уже почти в сорока странах мира. Немудрено, ведь, это праздник всех стран, где есть снег.

Эта дата еще указывает на открытие зимнего сезона. На горнолыжных курортах мира события обычно бурно празднуют. Всемирный день сноуборда утвердить в 2006 году. Первые страны, подхватившие празднование, были США, европейские, Китай.

World Snowboard Day – радостный День снега, здоровья, хорошего настроения. Многие курорты делают в этот день вход бесплатным, а получить несколько уроков можно даже начинающему сноубордисту.

К празднику присоединятся брендовые компании с различными акциями, спортивные школы, проекты и все те, кто заинтересован в участии. На специализированных курортах проходят концерты, дарят подарки новичкам, проводятся занимательные конкурсы.

День Мины

Мученик Мина Александрийский/Фото из открытых источников

Народный праздник День Мины отмечается 23 декабря 2021 года (по старому стилю – 10 декабря). В церковном календаре это дата почтения памяти Мины Красноречивого, Евграфа и Ермогена.

История

Мина был воеводой. Он находился в услужениях у императора Максимилиана в начале IV века. Был хорошо образованным и обладал даром красноречия, но, в отличие от своих собратьев, тайно исповедовал христианство. Когда в Александрии между христианами и язычниками началась смута, император послал туда Мину для разрешения дела. Тот успокоил граждан, но сам стал открыто проповедовать христианство.

Узнав об этом, император послал епарха Ермогена, чтобы тот учинил суд над Миной и другими христианами. Во время суда Ермоген сам прозрел и принял от Мины крещение.

Максимилиан не мог поверить в происходящее и решил сам совершить казнь над бывшим воеводой и епархом. Прибыв в Александрию, он подверг их мучительным пыткам и истязаниям, но так и не смог сломить их веру. Во время проведения пыток один из язычников Евграф уверовал в Господа Бога и стал во всеуслышание славить его имя. Разгневанный император умертвил Евграфа и приказал палачам обезглавить Мину и Ермогена.

Традиции и обряды

В этот день молятся мученику Мине об исцелении при глазных болезнях. Существует поверье, что святой может даровать особое зрение, которое поможет определить правду и ложь, добро и зло.

Также в этот праздник принято произносить специальный заговор от полуночницы, который помогает спать детям и не просыпаться во время сна.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя занимать деньги или брать в долг.

Не следует лениться.

Народные приметы

Если в День Мины стоит ясная погода, то жди скорых морозов.

Если в этот день звезды на ночном небе мерцать стали, то скоро начнется стужа.

Если звезды начали ярко гореть, то вскоре ударят морозы.

Если ночные звезды маленькими кажутся, то скоро снегопад пойдет.

Если созвездие Большой Медведицы ясно увидеть можно, и если звезды в нем ярко горят, то жди бурана.

Если снег легко ветром разносится, то лето будет без дождей.

Если по небу белые облака плывут, то жди похолодания.

Если пиво начало пениться в бочке, то скоро снег пойдет.

Именины

В четверг, 23 декабря, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Яков, Фома, Степан, Сергей, Петр, Николай, Михаил, Лаврентий, Константин, Иван, Евгений, Григорий, Анатолий, Алексей, Александр, Фекла, Татьяна, Евлалия, Евдокия, Анна, Ангелина и Александра.