Ирина Билык показала украинкам, как преодолеть свой самый большой страх

Фото со страницы Ирины Билык

«Для фотопроекта были приглашены женщины разных профессий и возрастов. Юрист и экономист — Анна, предприниматель и beauty expert — Валерия, юрист и дизайнер интерьеров — Мирослава, переводчик украинско — турецкой компании — Ирина, а в центре я, как заряд творческой энергии☺️Девчонки, мы самые прекрасные , давайте идти с позитивной энергией на встречу к новому году!», — рассказала она.

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Для фото Ирины Билык выбрала очень стильный наряд. Она надела фиолетовый комбинезон, а поверх кожаный плащ. Вокруг нее позировали четыре девушки в вечерних платьях. Билык призналась, что этот фото проект о женской красоте и уме.

«О красоте души, красоте ума, красоте характера. Клип и фото-проект — визуальное и музыкальное послание женщинам не боятся быть разными. Принимать в себе все грани и выражать их в мир», — подытожила она.

Напомним, разведенная Ирина Билык поделилась невероятной радостью: «Сегодня родился…». Украинская певица заговорила о рождении. Свой пост она сделала в сторис социальной сети Инстаграм.

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Также Знай сообщал, горячая Ирина Билык с твёрдыми сосками захотела пошалить: «Кто со мной?». Известная певица Ирина Билык сделала довольно провокационное, но заманчивое предложение

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