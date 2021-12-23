В Украину привезли очень ценный и редкий Porsche

Porsche 911 Turbo 964 – один из самых узнаваемых и культовых спорткаров Порше. Несмотря на возраст (производился в конце 80-начале 90-х), эта модель очень ценится среди любителей Porsche и автомобильных коллекционеров. И кто-то, судя по фото, решил сделать себе незабываемый подарок под ёлку…





ФОТО: Roma Urraco

По словам автора фото, Roma Urraco, автомобиль привезли в Киев. А это значит, что на дорогах столицы его и можно будет увидеть, но вряд ли уже в этом году, конечно. Можно сказать, что это реально жЫрная точка в окончании года и отличное дополнение в рейтинг самых дорогих и редких авто Украина за 2021 год.

ФОТО: Roma Urraco

Porsche 911 Turbo (964 типа) имел более широкий кузов со значительно более расширенными колесными арками по сравнению с моделями Carrera. Его заднее крыло было практически точной копией крыла Turbo 3.3 модели G, в то время как две овальные выхлопные трубы подчеркивали уникальность автомобиля. Отработавшие газы отводились только через левую трубу при открытом клапане управления наддувочным воздухом.

ФОТО: Roma Urraco

В 1991-1992 модельные годы Porsche 911 Turbo оснащался 3,3-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 320 л.с. В 1993 модельном году он получил 3,6-двигатель, развивающий мощность 360 л.с. Одной из отличительных особенностей данной модификации были суппорты тормозов красного цвета. Кстати, не все знают, но Porsche 911 Turbo 964 типа – за исключением ограниченной серии в кузове Cabriolet – доступен был только в модификации Coupé.

В Европе купить Porsche 911 Turbo 964 можно в среднем за 150 тысяч евро. Хотя встречаются и экземпляры и 300 тысяч! Кто же «притянул» этот шедевр – неизвестно. Но одно можно сказать точно – у человека всё хорошо с автомобильным вкусом.

Напомним, в этом году в Украине появился самый дорогой суперкар Porsche.