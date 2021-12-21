Поздравления с днем ангела Анны — красивые открытки и стихи

В среду, 22 декабря, православные христиане отмечают День святой Анны или Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Также празднуют именины женщины, девушки и девочки, которые носят это имя.
“Апостроф” собрал яркие открытки и душевные поздравления в стихах к этому празднику.
***
Наша Анютка — это роза:
Она прекрасна и нежна.
Желаем Анечке не знать морозов
И от судьбы добра получить сполна.
Пусть ласково целует ветер
Анечку дыханием весны,
И путь ее пусть будет светел,
А сладкими — Анечкины сны.
Пусть нашу Аню солнце согревает
Пусть радует лучами счастья, доброты,
И пусть судьба подарками ласкает,
Пусть у Анечки исполнятся мечты.
***
Пусть у Ани сложится все как ей захочется,
И пусть будет волшебно, словно в сказке скажется.
Пусть плохое Анечке враз забудется,
А вот хорошее — в жизни все останется.
Для тебя, Анютка наша милая,
Пусть в небе звездочки сияют игривые.
Пусть каждый день добром будет наполнен,
И рядом, конечно, будут друзья сердцу милые…
***
Наша Анечка — богиня,
Благородна, словно герцогиня,
И на работе она — коллега отменная,
А в жизни всегда совершенная.
Поздравляем с Днем Ангела, милая Анечка!
Напомним, Анны отмечают именины также 16 ноября. В этот день православная церковь чтит память святой княжны Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха.