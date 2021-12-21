Поздравления с днем ангела Анны — красивые открытки и стихи

В среду, 22 декабря, православные христиане отмечают День святой Анны или Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Также празднуют именины женщины, девушки и девочки, которые носят это имя.

“Апостроф” собрал яркие открытки и душевные поздравления в стихах к этому празднику.

***

Наша Анютка — это роза:

Она прекрасна и нежна.

Желаем Анечке не знать морозов

И от судьбы добра получить сполна.

Пусть ласково целует ветер

Анечку дыханием весны,

И путь ее пусть будет светел,

А сладкими — Анечкины сны.

Пусть нашу Аню солнце согревает

Пусть радует лучами счастья, доброты,

И пусть судьба подарками ласкает,

Пусть у Анечки исполнятся мечты.

***

Пусть у Ани сложится все как ей захочется,

И пусть будет волшебно, словно в сказке скажется.

Пусть плохое Анечке враз забудется,

А вот хорошее — в жизни все останется.

Для тебя, Анютка наша милая,

Пусть в небе звездочки сияют игривые.

Пусть каждый день добром будет наполнен,

И рядом, конечно, будут друзья сердцу милые…

***

Наша Анечка — богиня,

Благородна, словно герцогиня,

И на работе она — коллега отменная,

А в жизни всегда совершенная.

Поздравляем с Днем Ангела, милая Анечка!

Напомним, Анны отмечают именины также 16 ноября. В этот день православная церковь чтит память святой княжны Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха.