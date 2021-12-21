Ученые доказали пользу аспирина в борьбе с раком

Употребление аспирина в малых дозах может помочь в лечении раковых опухолей.

Ученые Кардиффского университета изучили истории болезни 520 тысяч пациентов с различными видами онкологии, около половины пришлось на рак кишечника, молочной или предстательной желез. Выяснилось, что прием препарата снижал смертность пациентов на 20-30 процентов, а также значительно уменьшал вероятность перехода раковых клеток на другие органы.

Отмечается, что положительный эффект аспирина был отмечен как в случаях с распространенными, так и с редкими формами онкологии.

Ученые указывают на ограниченный характер исследования, поскольку оно заключалось только в наблюдении. Эксперты подчеркивают, что еще необходимо выявить механизм воздействия препарата на организм с онкологией. Кроме того, специалисты напоминают о важности консультаций с врачом перед началом приема любых лекарств.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!