Бестселлер Nissan нового поколения едет в Украину. Объявлены цены (фото)

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Новое поколение Nissan Qashqai в скором времени появится в Украине - Бестселлер Nissan нового поколения едет в Украину. Объявлены цены (фото)

Новое поколение Nissan Qashqai в скором времени появится в Украине

Фото из открытых источников

В Украине стартовали продажи Nissan Qashqai – наиболее популярной модели японской марки среди украинцев. Также это один из самых популярных кроссоверов в нашей стране.

Цены будут стартовать с 700 тыс. грн за простейшую комплектацию – Visia. За топовую комплектацию – Tekna+ – японцы будут просить более миллиона гривен.

В базовое оснащение кроссовера в украинской версии войдут следующие «умные» системы:

  • предупреждение об угрозе фронтального столкновения;
  • экстремальное торможение с возможностью распознавания пешеходов;
  • контроль рядности движения;
  • контроль полосы движения;
  • контроль «слепых» зон;
  • контроль усталости водителя;
  • предупреждение о перекрестном движении сзади.

Мотор будет всего один – бензиновый объемом 1,3 литра. Его мощность будет зависеть от трансмиссии. С 6-ступенчатой «механкой» будут предлагать агрегат на 130 лошадиных сил. Более мощную версию – на 150 лошадей – будут предлагать с вариатором.

В первоначальном исполнении Visia паркетчик будет дополнительно оснащаться:

  • LED-фарами;
  • 7-дюймовый цифровой дисплей на панели приборов;
  • интеллектуальным круиз-контролем;
  • пакетом систем активной безопасности, о которых мы уже упоминали.

Комплектация Acenta оценена в 770 тыс. грн из-за заметно более богатого оборудования, в которое входят:

  • 17-дюймовые легкосплавные диски;
  • двухзонный климат-контроль;
  • система бесключевого доступа;
  • 8-дюймовый дисплей;
  • заднего вида камеры.

Средняя версия N-Connecta – от 895,5 тыс. грн. – отличается:

  • 18-дюймовыми колесами алмазной резки;
  • передними и задними датчиками парковки;
  • системой кругового обзора;
  • фоновой иллюминацией.

За первую из топовых версий Tekna просят 964,4 тыс. грн. Она может похвастаться:

  • адаптивным дальним светом;
  • сиденьями со вставками из экокожи;
  • панорамной стеклянной крышей;
  • проекционным дисплеем диагональю 10,8 дюйма.

Флагманское исполнение Tekna+ имеет и флагманскую цену – 1,1 млн. грн. Главные ценности «плюса»:

  • 19-дюймовые легкосплавные диски;
  • сиденья из кожи премиум-качества (передние – с тремя режимами массажа);
  • аудиосистема Bose Audio System класса hi-end.