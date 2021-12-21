Бестселлер Nissan нового поколения едет в Украину. Объявлены цены (фото)

Новое поколение Nissan Qashqai в скором времени появится в Украине
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В Украине стартовали продажи Nissan Qashqai – наиболее популярной модели японской марки среди украинцев. Также это один из самых популярных кроссоверов в нашей стране.
Цены будут стартовать с 700 тыс. грн за простейшую комплектацию – Visia. За топовую комплектацию – Tekna+ – японцы будут просить более миллиона гривен.
В базовое оснащение кроссовера в украинской версии войдут следующие «умные» системы:
- предупреждение об угрозе фронтального столкновения;
- экстремальное торможение с возможностью распознавания пешеходов;
- контроль рядности движения;
- контроль полосы движения;
- контроль «слепых» зон;
- контроль усталости водителя;
- предупреждение о перекрестном движении сзади.
Мотор будет всего один – бензиновый объемом 1,3 литра. Его мощность будет зависеть от трансмиссии. С 6-ступенчатой «механкой» будут предлагать агрегат на 130 лошадиных сил. Более мощную версию – на 150 лошадей – будут предлагать с вариатором.
В первоначальном исполнении Visia паркетчик будет дополнительно оснащаться:
- LED-фарами;
- 7-дюймовый цифровой дисплей на панели приборов;
- интеллектуальным круиз-контролем;
- пакетом систем активной безопасности, о которых мы уже упоминали.
Комплектация Acenta оценена в 770 тыс. грн из-за заметно более богатого оборудования, в которое входят:
- 17-дюймовые легкосплавные диски;
- двухзонный климат-контроль;
- система бесключевого доступа;
- 8-дюймовый дисплей;
- заднего вида камеры.
Средняя версия N-Connecta – от 895,5 тыс. грн. – отличается:
- 18-дюймовыми колесами алмазной резки;
- передними и задними датчиками парковки;
- системой кругового обзора;
- фоновой иллюминацией.
За первую из топовых версий Tekna просят 964,4 тыс. грн. Она может похвастаться:
- адаптивным дальним светом;
- сиденьями со вставками из экокожи;
- панорамной стеклянной крышей;
- проекционным дисплеем диагональю 10,8 дюйма.
Флагманское исполнение Tekna+ имеет и флагманскую цену – 1,1 млн. грн. Главные ценности «плюса»:
- 19-дюймовые легкосплавные диски;
- сиденья из кожи премиум-качества (передние – с тремя режимами массажа);
- аудиосистема Bose Audio System класса hi-end.