Суд подтвердил запрет на российские передачи и фильмы в Украине

Конституционный суд Украины признал, что запрет на российские фильмы и телепередачи не противоречит украинской Конституции.

Об этом сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгыря.

Соответствующее решение было принято Конституционным судом Украины по конституционному представлению 47 украинских нардепов.

В соответствующих законах указано, что трансляции на территории Украины российскими телерадиоорганизациями фильмов и телевизионных программ (кроме информационных и информационно-аналитических) является недопустимой, если в этом фильме или программе показан хоть один человек, который создает угрозу для национальной безопасности Украины.

Перечень таких лиц составляется Министерством культуры Украины. Минкульт, в свою очередь, руководствуется соответствующими обращениями со стороны СНБО, СБУ или Национального совета Украина по вопросам телевидения и радиовещания. Список тих лиц в итоге обнародуется на сайте Минкульта.

Также запрещается трансляция (демонстрирование путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора.

Помимо этого закон гласит о том, что такие запреты распространяются на все российские медиа продукты, которые были произведены после 1 января 2014 года. То есть даже в том случае, если при их создании не участвовали лица, представляющие угрозу для нацбезопасности Украины, или если эти материалы не популяризируют страну-агрессора и не несут в себе элементы ее пропаганды.

Ранее мы также сообщали, что некоторое время назад петиция о запрете въезда на территорию Украины все гражданам РФ набрала нужное количество подписей.