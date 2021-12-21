Киев ограничил въезд грузовиков из-за непогоды

Сегодня, 21 декабря 2021 года в 17:00 в Киеве вступило в действие ограничение, которое запрещает въезд грузовиков в столицу. Причиной ввода ограничения является ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы КГГА.





Источник: avtoblog.ua

Ограничение будет действовать с 17:00 до 20:00 21 декабря, и с 7:00 до 10:00 22 декабря. Запрет продлится до улучшения погодных условий. Об отмене ограничения сообщат отдельно.

В КГГА отмечают, что ограничение позволит минимизировать появление заторов на дорогах, и обеспечит беспрепятственное движение снегоуборочной техники.

Власти города обратились к водителям с таким призывом:

Не эксплуатировать личные авто во время снегопада;

Пользоваться общественным транспортом;

Не оставлять машины на обочинах;

Не парковаться в запрещенных местах.

В сообщении КГГА добавили, что все автомобили, которые будут мешать работе снегоуборочной техники, отправят на штрафпрощадку (эвакуируют).