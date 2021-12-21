Дженоа Аталанта — смотреть обзор матча чемпионата Италии 21 декабря

«Дженоа», которую возглавляет украинец Андрей Шевченко, сыграла вничью с «Аталантой» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии, прервав тем самым свою серию из четырех подряд поражений в турнире. Поединок на «Стадио Луиджи Феррарис» завершился со счетом 0:0.

Инициативой на протяжении почти всего поединка владели бергамаски, в стартовом составе которых вышел бывший подопечный Шевченко в сборной Украины Руслан Малиновский. Однако воплотить ее хотя бы в один гол гости не смогли.

«Дженоа» в очередной раз уже не впечатлила игрой в атаке — «грифоны» за 90 минут поединка нанесли всего один удар по воротам соперников, да и тот оказался неточным.

Чемпионат Италии, 19-й тур

«Дженоа» — «Аталанта» — 0:0

Для Шевченко это второе набранное очко в семи играх чемпионата Италии после его возвращения на Апеннины. При украинце команда пока не побеждала в Серии А и находится на 18-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе.

«Аталанта» набрала 38 баллов и занимает 4-ю позицию.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Шевченко проиграл в пятый раз в чемпионате Италии.