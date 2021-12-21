Роберт Паттинсон взял Кристен Стюарт

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В социальной сети разместили уникальные кадры с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт. Звезд можно увидеть в довольно пикантной фотосессии, которая напомнить о легендарном фильме «Сумерки».

Соответствующий пост продемонстрировали на портале «helloru» в Instagram.

«Планы на новогодние праздники: пересмотреть все части «Сумерек» Каст первой части для Entertainment Weekly, 2008 год. : Jeff Riedel @helloru #helloru #hellorussia #hellomovie», — подписали публикацию в социальной сети.

Стоит отметить, что очень много людей, глядя на эту фотоссесию, почувствовали настоящую ностальгию. Однако нашлись люди, которые отнеслись к таким фотографиям с критикой. Люди не заставили себя ждать и начали комментировать пост с участием звезд.

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Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

«Пересмотреть все части Сумерек… Я столько не выпью», «Странные фотки», «У меня «Сумерки» с летом ассоциируются, потому что впервые посмотрела/прочитала их летом. Теперь практически каждый год перечитываю/пересматриваю. Особенно первую часть. Обожаю», «Впервые вижу этот фотосет ,и он меня поразил», «Я наверное раз в квартал или в пол года раз смотрю», «не самая удачная фотосессия…пластиковые», «как щас помню как сохраняла эти фотки аж олдскулы свело)))», «Нееее,планы пересмотреть все старые советские комедии и Гарри Поттера», «Какая же красивая пара была…эх…», — оставили комментарии фанаты известного фильма.

Комментарии на пост со страницы "helloru" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «helloru» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "helloru" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «helloru» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "helloru" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «helloru» в Instagram

Как ранее сообщал портал «Znaj», люди перепутали Роберта Паттинсона с бомжом.

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