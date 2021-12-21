Роберт Паттинсон взял Кристен Стюарт

В социальной сети разместили уникальные кадры с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт. Звезд можно увидеть в довольно пикантной фотосессии, которая напомнить о легендарном фильме «Сумерки».

Соответствующий пост продемонстрировали на портале «helloru» в Instagram.

«Планы на новогодние праздники: пересмотреть все части «Сумерек» Каст первой части для Entertainment Weekly, 2008 год. : Jeff Riedel @helloru #helloru #hellorussia #hellomovie», — подписали публикацию в социальной сети.

Стоит отметить, что очень много людей, глядя на эту фотоссесию, почувствовали настоящую ностальгию. Однако нашлись люди, которые отнеслись к таким фотографиям с критикой. Люди не заставили себя ждать и начали комментировать пост с участием звезд.