В Житомире произошло два мистических ДТП: видео

В Житомире с разницей в 3 часа на том же месте произошло два аналогичных ДТП. В двух случаях водитель проехал перекресток и просто влетел в бетонное ограждение.

Источник: auto.24tv.ua





В центре Житомира в течение нескольких часов зафиксировали два идентичных ДТП. Водители обоих автомобилей проехали перекресток и влетели в клумбу с высоким фундаментом. Видео ДТП выложили в телеграм-канале h_zhytomyr.

«В Житомире – диковинка. Вчера, 16 декабря, на площади Соборной с разницей в 3 часа произошло два одинаковых ДТП. Момент столкновения авто был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Первое ДТП произошло в 21:17, второе в 00:17», – сообщили авторы.

На кадрах видно, как сначала одна из машин проезжает перекресток и, не тормозя, выезжает на тротуар, где влетает в бетонную ограду клумбы. Из авто вышли пассажир и водитель, постояли, а потом авто эвакуировали.

Уже ровно через 3 часа на том же перекрестке легковушка снова миновала поворот и на скорости просто «вписалась» в то же место в бетонном ограждении, что и предыдущая. Пользователи назвали эти случаи «мистикой».