Крис Нот потерял 12 млн долларов после обвинений в изнасиловании

С актером прекратила сотрудничество одна крупная компания.

Американский актер Крис Нот, известный благодаря роли Мистера Бига из «Секса в большом городе», потерял 12 млн долларов.





С актером отказалась сотрудничать крупная компания по продаже алкогольных напитков после обвинений в изнасиловании. Entertainment Arts Research, Inc должна была продавать текилу Криса Нота.

«Сейчас нам нет смысла сотрудничать из-за обвинений, к которым необходимо относиться с максимальной серьезностью», — сказал Бернард Рубин, генеральный директор EARI, пишет Daily Star.

После того, как Криса Нота обвинили в изнасиловании, его карьера начала разрушаться. Ранее из Сети пропал рекламный ролик бренда велотренажеров Peloton с участием звезды сериала «Секс в большом городе». Как объяснили представители компании в комментарии Variety, они не могли не отреагировать на обвинения женщин.

Напомним, две женщины рассказали, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Также о насилии со стороны Криса Нота заговорила известная актриса Зои Листер-Джонс. Кроме того, Нот в 90-е годы встречался с моделью Беверли Джонсон. Впрочем, девушка после разрыва их отношений рассказала, что он постоянно ревновал, избивал и угрожал убить ее пса. Недавно еще одна жертва рассказала, что актер пытался ее изнасиловать в 2010 году.

ТСН