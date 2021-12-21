Порошенко подозревают в госизмене — что говорится в документе, полный текст

Обнародован полный текст подозрения пятому президенту страны Петру Порошенко в государственной измене. Его подписали 20 декабря по делу поставки угля с оккупированных территорий.

Текст документа опубликовала «Украинская правда», получив от источника в правоохранительных органах.

Подозрение объявлено в госизмене и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» по делу о поставках угля с оккупированных территорий. Как уточняют в Государственном бюро расследований, дело расследуют по трем статьям: госизмена, содействие деятельности террористической организации и финансирование терроризма. Ранее подозрения в этом производстве сообщили народному депутату Виктору Медведчуку и эксминистру энергетики Владимиру Демчишину.

Ее правоохранители направили по почте, а сам он находится в Польше. Руководитель центрального штаба «Евросолидарности» Александр Турчинов убежден, что новое дело против Порошенко сфабриковано и что собирается ходить на допросы, пока Порошенко не вернется в Украину.

В случае доказательства вины Порошенко, ему грозит до 15 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Порошенко внезапно появился в прямом эфире канала «Рада», заявив, что власти незаконно тратят деньги украинцев.