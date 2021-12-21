Королева Елизавета обеспокоилась безопасностью наследников и обратилась к ним с просьбой

Королева Елизавета II боится, что родные могут погибнуть в результате авиакатастрофы

Британская королева Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму, его жене Кейт Миддлтон и призвала их прекратить летать на вертолетах. Об этом пишет Daily Mirror.

Она попросила внука, его жену и правнуков отказаться от этого вида воздушного транспорта из-за опасений безопасности. Королева боится, что родные могут погибнуть в результате авиакатастрофы.

Как считают эксперты, неписаное правило по-прежнему запрещало высокопоставленным членам королевской семьи летать на вертолете. Протокол был смягчен, поскольку семья принца Уильяма стала больше. Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети, принцы Джордж, Луи, принцесса Шарлотта, начали летать между Лондоном и Норфолком.

По данным издания, всего за один месяц 2021 года произошло два инцидента с вертолетами королевской семьи. Первоначально была обнаружена неисправность королевского Sikorsky S-76, позже один из запланированных маршрутов был отменен из-за плохой погоды.

Ранее, Принц Гарри рассказал телевизионщикам о необычном подарке, который королева Елизавета II сделала его сыну на прошлое Рождество. Оказалось, на этот презент подтолкнула британскую королеву мама мальчика.