Огласите весь список пожалуйста: прайс и цены нового Nissan Qashqai в Украине

В Украине анонсировали цены на новый Nissan Qashqai. Это самая успешная модель за всю историю компании Nissan: с момента запуска в 2007 году в мире было продано более 5 000 000 автомобилей, из которых почти 30 000 в Украине. Эта модель выиграла более 30 международных наград в Европе, в том числе 19 титулов «Автомобиль года» в разных странах, включая Украину.





Кто помнит, еще во времена Ющенко Ниссан Кашкай был одним из тех автомобилей, за которым не только выстраивалась очередь… в Украине продавали очередь на очередь за Кашкаем! Будет ли новое поколение столь успешным и дефицитным? Вопрос риторический, поэтому перейдем к конкретике.

В Украину новый Nissan Qashqai будет поставляться с бензиновым двигателем DIG-T объемом 1.3л. В зависимости от трансмиссии, 6-ступенчатой МКПП или Xtronic, его мощность составит 130 л.с. или 150 л.с. соответственно. Что касается максимального крутящего момента, то в версии МКПП он будет составлять 240 Нм и 250Нм в версии с Xtronic. Следует заметить, что показатели эффективности нового двигателя значительно выше по сравнению с двухлитровым бензиновым двигателем Nissan Qashqai предыдущего поколения.

Новое поколение вобрало в себя самые современные настройки и технологии, благодаря которым комфорт во время путешествий выходит на принципиально новый уровень. Чего стоят сиденья с тремя режимами массажа, большой проекционный дисплей и цифровая панель приборов.

В Украине новый Nissan Qashqai будет представлен в пяти комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+. По умолчанию, независимо от комплектации, новый Кашкай имеет:

интеллектуальную систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения

интеллектуальную систему экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов

систему контроля рядности движения,

интеллектуальную систему предотвращения выезда из полосы движения,

интеллектуальную систему мониторинга и активного контроля «слепых зон»

интеллектуальную систему контроля усталости водителя

систему предупреждения о перекрестном движении сзади

систему динамического контроля устойчивости автомобиля

пять подушек и две шторки безопасности

задние парктроники

В комплектации Visia новый Nissan Qashqai будет стоить от 697 020 гривен и дополнительно оснащается Full LED фарами, 7″ цифровым дисплеем на приборной панели, интеллектуальным круиз-контролем и пакетом систем активной безопасности.

Стоимость Nissan Qashqai в версии Acenta начинается с 770 020 гривен. В этой версии авто дополнительно комплектуется 17″ легкосплавными дисками, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа I-key, 8″ дисплеем и камерой заднего вида.

Цены на автомобили в еще более богатой комплектации N-Connecta начинаются с 895 450 гривен. В этой версии, кроме вышеуказанных опций, новый Qashqai оснащен 18″ легкосплавными дисками алмазной резки, передними и задними датчиками парковки, системой кругового обзора и фоновой иллюминацией.

Tekna отличается адаптивным дальним светом, сиденьями со вставками из экокожи, панорамной стеклянной крышей и проекционным дисплеем диагональю 10.8″. Стоимость автомобиля в такой комплектации начинается от 964 410 гривен.

В максимальной комплектации Tekna + совершенно новый Nissan Qashqai в дополнение к вышеуказанным опциям предлагает 19″ легкосплавные диски, сидения из кожи премиум-качества, передние сиденья с функцией массажа и премиальную аудиосистему Bose Audio System. Цены на Qashqai в максимальной комплектации начинаются от 1 071 900 гривен.