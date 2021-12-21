21 декабря — день зимнего солнцестояния. Этот день издавна считается особенным. Какие приметы и запреты связаны с днем зимнего солнцестояния- читайте в материале Realist.online.

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День зимнего солнцестояния – астрономическое событие. Это самый короткий день в году, который сопровождает самая длинная ночь. В день зимнего солнцестояния празднуют также народный праздник Анфисы Рукодельницы.

Приметы в день зимнего солнцестояния:

Погода 21 декабря будет такой же, как и через 10 дней, то есть 31 декабря, в традиционный Новый год.

Иней лежит на земле и растительности — к хорошему урожаю зерновых.

День зимнего солнцестояния без ветра — будет богатый урожай фруктов в будущем году.

Дождливая погода в этот день сулит мокрую весну.

Если в день зимнего солнцестояния будет ветер, то его направление не должно меняться до дня весеннего равноденствия (22 марта).

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Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния:

ходить в грязных вещах;

спешить в принятии важных решений;

грустить и плакать, вспоминать тяжелые моменты прошлого;

оставаться в одиночестве;

заниматься рукоделием в присутствии других людей.

Что можно делать 21 декабря?

В день зимнего солнцестояния советуют избавиться от всего ненужного. Рекомендуют выбросить старые вещи, которые уже нельзя использовать. Также стоит разорвать изжившие себя отношения.

До дня зимнего солнцестояния советуют завершить все начатые важные дела. Не откладывайте их на потом.

Отличным занятием сегодня будет нарядить елку. Также 21 декабря можно садить растения.

Если у вас есть заветное желание и оно не несет никому вреда, загадайте его сегодня, чтобы оно обязательно сбылось. День зимнего солнцестояния в целом очень благоприятен для всех новых начинаний или составления планов.

Также сегодня стоит помогать другим. Любое доброе дело вернется вам в будущем.

Напомним, зеркальные даты в нумерологии считаются знаковыми и благоприятными. Ранее Realist.online рассказал о поверьях, как правильно загадывать желание в этот день.