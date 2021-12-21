Надя Дорофеева порвала на себе рубашку на «Голосе страны», аж Дантес удивился

Как-то во время прямого эфира «Танці з зірками» стало известно, что судьями нового сезона выступят Алексей Потапенко, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Святослав Вакарчук.
С того момента прошло какое-то время, а теперь Надежда заявила, что стартовали съемки 12 сезона песенного шоу «Голос країни». Она предстала сидя в кресле, в черно-белом наряде, напоминающем классический костюм и с неожиданно прямыми черными волосами. Дорофеева частенько радует поклонников всевозможными фотографиями и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят больше пяти миллионов человек.