Надя Дорофеева порвала на себе рубашку на «Голосе страны», аж Дантес удивился

Надя Дорофеева и Сергей Лазановский, фото: Instagram

В официальном профиле отреагировали и выложили этот же снимок. А перед этим показали, как изменилась съемочная площадка шоу.

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«Какая же ты красивая❤️», «Такая новая😍», «Очень красивая♥️🔥», «Челка черная тебе идет🥵 Ну, в общем, тебе всё идёт, но всё равно тебе комплимент сделала😇», «Ждём очень крутых участников в твою команду😍», «Я думаю это должен быть огненный сезон🔥, жду с нетерпением😃», — пишут пользователи в комментариях. Первый из них написал Владимир Дантес.

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