Санкции: Одна из самых крупных нефтегазовых компаний ЕС уходит из России

Крупный европейский бизнес продолжает сворачивать свое присутствие в России на фоне санкций и стагнации экономики.

Источник: www.blackseanews.net

Вслед за банками Nordea, OTP Group и Danske Bank и крупнейшим в Финляндии энергоконцерном Neste, избавиться от российских активов решила испанская Repsol — одна из крупнейших нефтегазовых корпораций Евросоюза с годовой выручкой почти 50 млрд долларов, пишет finanz.ru.





Начавшая работать в России в 2010х и имевшая до оккупации Крыма активы на 885 млн долларов, Repsol приняла решение избавиться от остатков добывающего бизнеса в РФ за «символическую цену», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, испанская компания продаст «Газпром нефти» долю в совместном предприятии (68%), включая контрольный пакет (50,01%) «Евротэк-Югры», владеющей лицензиями на два участка месторождения имени Эрвье с запасами 196 млн тонн нефти и 10,6 млрд кубометров газа.

Кроме того, Евротэк-Югра» владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9. Другой актив Repsol — «АСБ Гео» — ведет разведку на соседнем участке Карабашский-10 и также будет продан «Газпром нефти».

Пик инвестиций Repsol в Россию пришелся на годы высоких цен на нефть, напоминает управляющий директор Advance Capital. Вложения в российскую нефтедобычу могли обойтись компании как минимум в 300 млн долларов, и вряд ли эти деньги удастся вернуть, оценивает он.

Repsol добивалась перевода «Евротэк-Югры» на налог на дополнительный доход (НДД), ссылаясь на то, что в действующей системе налогообложения добыча на ее месторождениях стала нерентабельной.

Но «Газпром нефть» предпочла перевести на новый налог полностью принадлежащие ей активы, так как участие в НДД было ограниченным.

Почти все крупные иностранные инвесторы, приходившие в Россию во времена дорогой нефти и партнерских отношений с Западом, потеряли деньги: выходы из активов в РФ за последние годы были сделаны с существенными списаниями инвестиций, отмечает Дашьян.