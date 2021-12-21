Полезные гаджеты для кухни, которые избавят от многих хлопот (ФОТО)

Иногда мы настолько привыкаем к своей кухне и к тому, как там все организовано, что даже не задумываемся о существовании приспособлений, которые могут облегчить нам жизнь и ускорить процесс готовки. Представляем список полезных гаджетов, в которых давно нуждалась ваша кухня.





1.

Гаджет 1: Приспособление для открывания банок Консервация – это очень вкусно, но пока откроешь банку с очередным вареньем или маринованными огурцами, можно постареть. Конечно, на просторах интернета можно найти множество лайфхаков, направленных на то, чтобы помочь добраться до содержимого банки, однако давайте будем откровенными – эффективных способов не так много.Чтобы раз и навсегда решить для себя этот вопрос, предлагаем обзавестись специальным прибором, который поможет легко и быстро открыть как стеклянную банку, так и консервную. Многофункциональный и регулируемый по размеру гаджет подходит даже для «вскрытия» любых бутылок, поэтому вещь точно не будет лежать без дела.

2.

Гаджет 2: Многофункциональная овощерезка Несмотря на то, что салаты входят в категорию самых простых в плане приготовления блюд, иногда большое количество ингредиентов заставляет тратить на них очень много времени. Хуже всего ситуация обстоит по праздникам, когда нужно максимально разнообразить стол и порадовать гостей несколькими разновидностями вкусных салатов.

На помощь придет многофункциональная овощерезка, которая с легкостью решит вышеописанную проблему. Она сможет не только покрошить продукты так мелко, как вы захотите, но также выполнить роль мясорубки, если того потребует рецепт блюда.

3.

Гаджет 3: Силиконовые пакеты Наверняка на кухне каждой хозяйки есть набор контейнеров разного объема, которые она использует для компактного хранения продуктов. Однако, согласитесь, что порой они занимают неоправданно много места. То же самое можно сказать о ланч-боксах – удобные кухонные приспособления, которые являются незаменимыми, если вы берете на работу и первое, и второе блюдо. Однако в случае, когда вы привыкли есть на работе только салаты или бутерброды, нет никакого смысла пытаться запихнуть в сумку громоздкий ланч-бокс.

Если вы сталкивались с этими проблемами, попробуйте воспользоваться силиконовыми пакетами. Они выполняют ту же функцию, что и контейнеры, но при этом являются намного компактнее.

4.

Гаджет 4: Тарелка-непроливайка Когда в доме есть маленькие дети, нужно только успевать за ними подбирать игрушки, посуду, телефоны и прочие предметы, которые они сначала хватают, а потом роняют. И ничего страшного в этом нет, но лишь до тех пор, пока дело не доходит до еды, разбросанной по всей кухне. Предотвратить катастрофу поможет тарелка-непроливайка, которая крутится во время движения и удерживает пищу на месте. Кстати, она подойдет не только для малышей, но также деток постарше. Даже если ребенок попросить взять с собой тарелку в спальню или в гостиную, вы сможете смело разрешить, на 100% будучи уверенными, что еда не окажется на диване либо кровати.

5.

Гаджет 5: Зажим и ложка для кофе Проблема заварного кофе состоит в том, что как только вы открываете упаковку, он начинает терять свой вкус и аромат. Данный напиток требует бережного хранения в герметично закрытой емкости. Если вы не хотите пересыпать его в банку с крышкой, тогда этот зажим придется как нельзя кстати, ведь больше не придется ломать голову, как скрутить или чем зажать отдельный пакет. Вдвойне приятно, что на зажиме присутствует мерная ложка, которая всегда будет под рукой, когда вы захотите заварить напиток.

6.

Гаджет 6: Дозатор для моющего средства + подставка для губки Наверняка вы замечали, что кухня выглядит неопрятно из-за губки, скребка и моющего средства, которые как неприкаянные стоят на бортике раковины. Конечно, можно каждый раз убирать их в ящик под мойку, но это не слишком удобно. Какой существует выход из данной ситуации? Обзаведитесь дозатором-подставкой для средства для мытья посуды и губки. Он сможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, у него эстетичный внешний вид, который не будет портить интерьер кухни. Во-вторых, этот гаджет предоставляет возможность максимально компактно хранить принадлежности для мытья посуды. А в-третьих, данная конструкция очень удобная – достаточно лишь слегка надавать на губку, прежде чем взять ее из дозатора, чтобы она хорошо пропиталась моющим средством. И не нужно постоянно брать в руки и пытаться открыть жирными руками флакон с жидкостью для мытья посуды – здесь все продумано.

7.

Гаджет 7: Силиконовая крышка Невыкипайка Самое скучное в процессе готовки – дожидаться, пока закипит вода в кастрюле, а потом следить, чтобы она не оказалась на плите вместе с овощами или макаронами. Конечно, можно по старинке положить на кастрюлю лопатку, однако, как показывает практика, это зачастую не действует. В связи с этим предлагаем воспользоваться специальной силиконовой крышкой. Как и в любой другой крышке, в ней есть отверстие посередине, через которое выходит пар. Однако, присутствует и отличие – при кипении вода не проливается за бортики кастрюли, а скапливается сверху. У такой силиконовой крышки есть и другое предназначение – ее можно использовать для приготовления овощей на пару.

8.

Гаджет 8: Сетка для пищевых отходов О том, что смывать пищевые отходы в раковину – плохая идея, знает каждый человек, который хотя бы раз сталкивался с засорами. Однако, какими бы аккуратными мы ни были, все равно кусочки еды порой попадают в мойку, и тогда нас неизбежно ожидает чистка труб.

Чтобы избавить себя от очередной головной боли, прикрепите к краю раковины угловую сеточку. Выбрасывать в нее отходы гораздо проще и удобнее, чем в мусорное ведро, потому что можно спокойно сметать все объедки с тарелки вместе с жидкостью. Когда место в сетке закончится, выньте ее и выкиньте, заменив на другую.

9.

Гаджет 9: Мешочек для специй или чая В процессе приготовления супа мы часто используем ингредиенты, которые могут оставаться в кастрюле, но не должны попадать в тарелку. Это перец горошком, лавровый лист, чеснок и пр. Облегчить себе жизнь можно при помощи специального мешочка, в который вы складываете специи, затем опускаете его в бульон, а когда суп будет готов – вытаскиваете и выбрасываете. Также этот мешочек можно использовать для заварки чая, чтобы в кружку не попадали чаинки.

10.

Гаджет 10: Контейнер для хранения зелени Главный минус зелени заключается в том, что она очень быстро вянет. Порой приходится использовать целые пучки, потому что просто не успели использовать их для блюда. Чтобы не приходилось выбрасывать деньги на ветер, купите специальный контейнер для хранения трав. В нижнюю часть такого приспособления наливается вода, которую нужно менять раз в пять дней, а в верхнюю ставится зелень. Это может быть кинза, петрушка, укроп и прочие любимые травы. Удобная форма контейнера позволяет поставить его на дверцу холодильника, где он будет удобно храниться.

Источник: https://novate.ru/blogs/071221/61300/

zefirka.net