NASA создали визитки для путешествий на другие планеты (фото)

Каждый постер прошел ряд концепций и переработок, и каждый был улучшен благодаря отзывам экспертов

Творческая группа визуальных стратегов, известная как The Studio, создала серию плакатов под названием «Видение будущего». Девять художников, дизайнеров и иллюстраторов принимали участие в разработке плакатов, которые являются результатом многих мозговых штурмов с учеными, инженерами и коммуникаторами JPL (подразделение NASA).

«Воображение – наше окно в будущее. В NASA мы стремимся быть смелыми, продвигая границы возможностей, чтобы когда-нибудь с помощью новых поколений новаторов и исследователей эти видения будущего могли стать реальностью. Просматривая эти изображения мнимых туристических мест, помните, что вы можете быть архитектором будущего», – рассказали исследователи.

Ранее, NASA показало видео, сделанное Обсерваторией солнечной динамики агентства, охватывающее несколько напряженных дней активности Солнца в период с 25 по 28 октября, закончившихся значительной солнечной вспышкой.

Напомним, украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Сич-2-30» прошел испытания и готов к отправке на мыс Канаверал в США, где состоится его запуск на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Также, астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле в декабре.

Ранее американская компания SpaceX объявила дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4.