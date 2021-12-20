Выплата 1000 грн за вакцинацию – как украинцы тратят деньги

Украинцы начали получать «тысячу Зеленского» за COVID-вакцинацию. Эти деньги массово тратят на приобретение книг.

Об этом в эфире Апостроф Live на Апостроф TV рассказал PR-менеджер издательства «Клуб семейного досуга» Иван Лопатченко.

“Граждане пытаются уложиться именно в тысячу. Выбирают наборы за 999 гривен, например, того же «Ведьмака» Анджея Сапковского — семь книг как раз обойдутся в такую сумму. Эта позиция сейчас у нас в топе продаж», – рассказал Лопатченко.

Он также отметил, что люди чаще всего покупают те же книги, что и раньше. Тенденция на других авторов в Украине не появилась.

“Покупают того же Стивена Кинга или украинскую писательницу Люко Дашвар, или ту же Светлану Талан. Также нон-фикшн, книги по психологии, для саморазвития. По бизнесу книги имеют неплохие продажи”, – отмечает Лопатченко.

По его словам, продавцы пытаются создать акционные предложения, чтобы втиснуться в тысячу и привлечь дополнительных покупателей.