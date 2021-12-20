Одесская Барби Лукьянова научила, как не стареть — попой вверх, грудью вниз

«У меня есть технология, добывания Амриты через свое тело. Тело — это ваш инструмент для добычи ресурсов Игры. Тем выносливее тело — тем больше ресурсов. Чем тело моложе, тем жизнь интереснее. Молодые нужны всем, старые — сами знаете. И если вы думаете, что старость неизбежна, вы ошибаетесь. Старость можно отодвинуть, можно вообще избежать ее. Я рассказываю, как, на моем секретном курсе по Амрите. Все, кто попробовал мой метод, достигли результатов. Так что это факт. Просто это нельзя открыто распространять и кричать об этом. Кому надо — тот знает», — утверждает девушка.
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По ее утверждениям, стойка на голове очень важна, поскольку «активизирует шишковидную железу».
«Тимус и шишковидная железа — это ваши главные девайсы молодости. Я на своей подставке стою по 3 часа легко. Вы когда-то пробовали стоять на голове? Сколько получается?», — поинтересовалась она у своих сторонников.
«Но на видео вы по сути стоите на плечах, а не на голове… Это другое… Хотя, безусловно, тоже полезно», «И ноги не вертикально вверх, а прислоняются к дереву… Это не совсем стойка на голове», «Крутоооооооо, спасибо большое что показали такой классный йога стульчик! Реально супернужная вещь», — пишут ей в комментариях.
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