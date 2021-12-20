Одесская Барби Лукьянова научила, как не стареть — попой вверх, грудью вниз

0

Одесская «Барби» Валерия Лукьянова, слава к которой пришла благодаря ее необычной внешности и сходству со знаменитой куклой, рассказала о пользе стояния на голове. Свой новый пост она опубликовала на страничке в социальной сети Instagram, где за ее творческими и житейскими успехами следят больше 1,2 миллиона читателей.

В частности, стройная красавица, которая получила свою внешность благодаря пластическим операциям, рекомендует стойку на голове как средство от старения.

Валерия Лукьянова, фото: Instagram

Валерия Лукьянова, фото: Instagram

«У меня есть технология, добывания Амриты через свое тело. Тело — это ваш инструмент для добычи ресурсов Игры. Тем выносливее тело — тем больше ресурсов. Чем тело моложе, тем жизнь интереснее. Молодые нужны всем, старые — сами знаете. И если вы думаете, что старость неизбежна, вы ошибаетесь. Старость можно отодвинуть, можно вообще избежать ее. Я рассказываю, как, на моем секретном курсе по Амрите. Все, кто попробовал мой метод, достигли результатов. Так что это факт. Просто это нельзя открыто распространять и кричать об этом. Кому надо — тот знает», — утверждает девушка.

_

По ее утверждениям, стойка на голове очень важна, поскольку «активизирует шишковидную железу».

«Тимус и шишковидная железа — это ваши главные девайсы молодости. Я на своей подставке стою по 3 часа легко. Вы когда-то пробовали стоять на голове? Сколько получается?», — поинтересовалась она у своих сторонников.

«Но на видео вы по сути стоите на плечах, а не на голове… Это другое… Хотя, безусловно, тоже полезно», «И ноги не вертикально вверх, а прислоняются к дереву… Это не совсем стойка на голове», «Крутоооооооо, спасибо большое что показали такой классный йога стульчик! Реально супернужная вещь», — пишут ей в комментариях.

_


_