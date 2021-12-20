Одесская Барби Лукьянова научила, как не стареть — попой вверх, грудью вниз

Валерия Лукьянова, фото: Instagram

«У меня есть технология, добывания Амриты через свое тело. Тело — это ваш инструмент для добычи ресурсов Игры. Тем выносливее тело — тем больше ресурсов. Чем тело моложе, тем жизнь интереснее. Молодые нужны всем, старые — сами знаете. И если вы думаете, что старость неизбежна, вы ошибаетесь. Старость можно отодвинуть, можно вообще избежать ее. Я рассказываю, как, на моем секретном курсе по Амрите. Все, кто попробовал мой метод, достигли результатов. Так что это факт. Просто это нельзя открыто распространять и кричать об этом. Кому надо — тот знает», — утверждает девушка.