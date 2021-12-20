Беременная Дженнифер Лоуренс с мужем осматривает недвижимость в Нью-Йорке

На днях Дженнифер Лоуренс и ее супруг Кук Марони в сопровождении агента по недвижимости обошли весь Ист-Виллидж (район Нью-Йорка. — Прим. ред.) в поисках нового дома — папарацци сумели сфотографировать звездную пару.





Поскольку день предстоял суматошный, оделись Лоуренс и Марони соответствующе. Не скрывающая беременности актриса выбрала темно-зеленое платье свободного кроя, легкий тренч горчичного цвета и черные туфли фасона «Мэри Джейн». На Марони были брюки оливкового цвета, синяя рубашка поло и кроссовки New Balance.

Возможно, необходимость в покупке нового жилья назрела в связи с предстоящим пополнением в семье 31-летней актрисы и 37-летнего галериста — о том, что Лоуренс ждет ребенка, стало известно в начале сентября. Еще до свадьбы с Марони в 2019 году Дженнифер признавалась, что мечтает стать мамой. Ребенок, которого ждет Лоуренс, будет первым как для нее, так и для Марони.

У актрисы уже есть недвижимость в Нью-Йорке — около года назад она приобрела таунхаус в районе Вест-Виллидж за 22 миллиона долларов.

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