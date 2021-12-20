Зимнее солнцестояние — обычаи и запреты, что нельзя делать 21 декабря

21 декабря в нашем полушарии будет самый короткий день, а ночь с 21 на 22 декабря — самой длинной в этом году. В этот день наблюдается особое астрономическое явление — зимнее солнцестояние. Дальше день будет становиться все длиннее, а ночь — все короче.

В этот день земная ось максимально склоняется относительно солнца. Произойдет это в 17 ч. 59 мин. 21 декабря.

Наши предки в этот день отмечали Солнцеворот. Считалось, что зима (Мара) одержала победу над Солнцем и оно медленно умирает. Но после 21 декабря наступает поворот к весне: теперь день прибавляется, пусть и на «куриный шаг» или на «гусиную лапку», а мрак рассеивается.

Чтобы помочь Солнцу предки разжигали костры и варили пиво.

Читай также: Расписание магнитных бурь на январь 2022 года: когда ждать солнечной активности

Что рекомендуется сделать

В день зимнего солнцестояния лучше всего навести порядок и в доме, и в мыслях — выбросить ненужное, избавиться от обид или ненужных отношений, которые тяготят. За беспорядок в доме расплачиваться придется до следующего Солнцеворота.

Также рекомендуется раздать все долги и не тянуть их в новый год.

Также в этот день гадают, особенно на любовь.

В этот день не стоит бросаться в крайности — нельзя оставаться в одиночестве, но и не стоит устраивать шумное гулянье. Проведите день с родными и друзьями.

Чтобы усилить удачу, в этот день высаживали в горшок семечку и ухаживали за выросшим растением. Также хорошо разжечь огонь в любом виде, впустить тепло в дом — свечу, камин, печь.

Вечер 21 декабря хорош для новых начинаний.

Что нельзя делать

Ни в коем случае нельзя выяснять отношения и ссориться. Так вы привлечете темную энергию, которая и так сейчас очень сильна.

Помогайте тем, кто в этом нуждается, но денег в долг не давайте. Брать в долг тоже не рекомендуется.

Также нельзя пить спиртное и ходить в грязном.

Ранее Realist.online рассказывал, что мы будем праздновать в новогоднем цикле.