Какую болезнь можно диагностировать по запаху кожи

В частности, речь идет о сахарном диабете. Дело в том, что запах тела человека подвержен изменениям. Особенно заметно, когда концентрация глюкозы в крови резко увеличивается.

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Почему это опасно

В таком случае тело издает характерный «аромат». Следует говорить о развитии кетоацидоза – это острое, опасное для жизни осложнение сахарного диабета.

Признаками диабетического кетоацидоза являются:

чрезмерная жажда;

частое мочеиспускание;

тошнота и рвота;

боли в желудке;

спутанность сознания;

слабость или усталость.

Этот недуг отличается тем, что клетки тела для выработки энергии используют не глюкозу из кровотока, а жировые отложения. Запах кожного покрова в таких случаях сравним с ароматом несвежих фруктов.

Справка. Диабет возникает, когда организм не может реагировать на инсулин или не может производить достаточное количество сахара в крови. В результате концентрация глюкозы в крови повышается, что приводит ко многим осложнениям.

По каким признакам можно еще диагностировать сахарный диабет

Эндокринологи также говорят, что диагностировать сахарный диабет на ранней стадии можно по изменениям на коже. Необходимо обследовать ладони. При превышении уровня глюкозы в крови кожный покров становится более плотным, в некоторых случаях нарушается изгибающая функция пальцев.

Диабет: статистика

Каждый десятый взрослый в мире страдает диабетом. Согласно анализу ученых, уже к 2030 году количество случаев диабета в мире увеличится до 643 миллионов. Сейчас, по анализу ученых, примерно 240 миллионов людей в мире не знают о своем диагнозе, а еще 319 миллионов страдают преддиабетом (когда уровень глюкозы повышен натощак).

В течение 2021 года в мире сахарный диабет диагностировали вдвое чаще, чем в 2020 году.

На распространение этого недуга влияет также и коронавирусная инфекция. COVID-19 оказывает влияние на ткани и внутренние органы, в частности поджелудочную железу. Происходит ее повреждение, что вызывает развитие диабета.

Обратите внимание! Если вас беспокоит запах изо рта или тела, можно проконсультироваться с терапевтом. Он проведет осмотр и при необходимости предложит сдать анализы.

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